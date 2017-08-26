



ERZURUM (AA) - Türkiye Rafting Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen R-4 Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 4. ayak müsabakaları, 7 kilometrelik nehir inişi final yarışıyla tamamlandı

Pazaryolu ilçesindeki Çoruh Nehri'nde 24 takımdan yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla iki gün önce başlayan yarışları Türkiye Rafting Federasyonu Asbaşkanı Fikret Yardımcı ile çok sayıda vatandaş da izledi.

Şampiyonanın son gününde 7 kilometrelik nehir inişi final yarışı gerçekleştirildi.

Sporcular, son yarışta belirlenen parkur içerisinde en iyi dereceyi almak için kıyasıya mücadele etti.

Yarışların son gününde sıralama şöyle oluştu:

- Açık yaş erkekler

1- Rizespor

2- Çaykurspor

3- Rubaspor





- Açık yaş kadınlar

1- 1907 Kanaryaspor

2- Ardeşen Belediyespor

3- İstanbul Üniversitesi





- 19 yaş altı erkekler

1- Ardeşen Belediyespor

2- Rizespor

3- Dalaman Belediyespor