Raftingciler kar yağışını bekliyor

DÜZCE (AA) - Türkiye'nin en önemli rafting parkurlarından birine sahip Düzce'deki işletmeler, Dokuzdeğirmen parkurunun yer aldığı Melen Çayı'nda debinin yükselmesi için kar yağışını bekliyor.

İlkbahardan itibaren yaklaşık 100 bin kişiye rafting hizmeti veren tesis işletmecileri, sonbahar ayında devam eden turların yanı sıra kar yağışı ile hareketlenecek tur hazırlıklarına başladı.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rafting işletmecilerinin, kar yağışı beklediğini ve turlar için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Raftingi 2 sezon olarak değerlendirdiklerini aktaran Tepe, şöyle konuştu:

"Rafting sezonu ilkbahar ile başlamıştı. Yoğun bir sezon geçirdik. Geçen yıllara göre, yaz sezonunu da çok etkili ve yoğun talep ile geçirdik. İkinci dönem olan sonbahar-kış sezonuna girdik. Bu dönem, yaz aylarından daha güzel oluyor, nehrin debisi yüksek. Sonbaharda sararan yapraklar ile rafting yapıyoruz. Batı Karadeniz bölgesinde perşembe günü kar yağışı bekleniyor, bu bizi çok sevindirdi. En güzel rafting yağmur ve kar yağışı ile yapılır. Heyecanımız iki kat arttı."

Tepe, sonbaharda devam eden rafting turlarının, kar yağışının ardından nehirdeki debi artışıyla artacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.

Rafting turuna katılanlardan İlmihan Aydos, ilk defa rafting yaptığını ve heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Sonbaharda rafting yapmaya karar verdik. İlk defa yapacağım, heyecanlıyım, yaşayıp göreceğiz. Ortam güzel, suya düşmediğimiz sürece sorun yok." diye konuştu.