Raketleri engel tanımadı

Konuşmasına Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül’e ve turnuvaya adını veren Hülya Avşar’a teşekkür ederek başlayan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin;

“Bedensel Engelliler Tenis Federasyonu’nun uluslararası turnuvalarına Megasaray Otel ve MTA kortlarımızda sürekli ev sahipliği yapıyoruz. Sponsor olarak da enternasyonal turnuvalarda engelli tenisçilerimizin heyecanlarına ortak oluyor maddi ve manevi destekliyoruz. Bu turnuvalar sayesinde gençlerimizin dünya arenalarında kortlara çıkmasını, derecelerini yükseltmelerini ve özgüvenlerini artırmalarını gururla izliyoruz. Bu anlamlı turnuvanın ödül töreninde Megasaray Otel ve Tenis Akademi olarak engel tanımayan sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Desteğe devam diyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Sanatçı Hülya Avşar;

“Kemal Bey’in dediği gibi engel tanımayan ve aynı zamanda birçok insana örnek olan sporcularla birlikte böyle bir organizasyonda bulunmak benim için başarıların en büyüğü. Kemal Bey’in tenise yaptığı yatırım çok değerli. Kazanabildiğimiz kadar kazanıp, hırslarımızı bir tarafa atıp, spora ve sanatın gelişmesine katkı sağlamanın tadına varabilen kişiler olmak bence dünyanın en güzel şeyi. Böyle bir turnuvaya adımı verdiğim için çok mutlu ve gururluyum. ” dedi.

Turnuvada, erkekler kategorisinde Güney Afrika’dan Alwande Sıkhosana, kadınlarda Japonya’dan Shiori Funamizu, Quad’da Türkiye’den Uğur Altınel ve junior kategoride İngiltere’den Ben Bartram birinci oldu.

Turnuvanın gerek organizasyon gerekse sporcu memnuniyeti açısından çok başarılı geçtiğini ifade eden Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Asbaşkanı Önder Yurdagül;

‘’Türkiye’de Paralimpik oyunlardan sonraki ilk uluslararası turnuvayı gerçekleştirdik. Turnuvada Quad kategorisinde şampiyon olan milli sporcumuz Uğur Altınel, aldığı puanlarla dünya sıralamasında 15.’lige yükseldi. Kariyerinin en yüksek sıralamasına ulaştı.” dedi.

Ev sahibi Kemal Şahin ve ekibine engelli tenisçilere de büyük imkanların tanındığı bu akademiyi kurdukları için teşekkür eden Yurdagül,

“20 yıllık bir geçmişi olan Hülya Cup’ı artık uluslararası tekerlekli sandalye tenis turnuvalarında da görmek bizler için gurur verici. Hülya Avşar’ın adını verdiği turnuva, dünyada bir tekerlekli sandalye tenis turnuvasında uluslararası katılımın en çok olduğu turnuva oldu.” diyerek Hülya Avşar’a teşekkür etti.

Ayrıca Yurdagül, 2022 yılı içerisinde Antalya Megasaray’da tekerlekli sandalye teniste 11 uluslararası turnuvaya daha ev sahipliği yapacaklarını, bu turnuvalarda 96 bin dolar para ödülü dağıtacaklarını belirtti.

Heyecanlı müsabakaların izlendiği turnuvanın ödül töreninde finalistler ödüllerini, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül ve Sanatçı Hülya Avşar’ın elinden aldılar.