Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Hedef 30 milyar dolar
Hedef 30 milyar dolar
Denizden yıldız çıktı
Denizden yıldız çıktı
Kadifenin dönüşü
Kadifenin dönüşü
Bölgenin başında
Bölgenin başında
EMITT Şubat'ta
EMITT'in tarihi belli oldu

Raketleri engel tanımadı

Turnuvanın startı Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Sanatçı Hülya Avşar ve Bedensel Engelli sporcularımız Şırnak’tan gelen Zeliha Aksak ve Milli Tenisçi Emirhan Toper’in yaptığı keyifli gösteri maçı ile verildi.

Raketleri engel tanımadı
banner17

Konuşmasına  Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül’e ve turnuvaya adını veren Hülya Avşar’a teşekkür ederek başlayan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin;

“Bedensel Engelliler Tenis Federasyonu’nun uluslararası turnuvalarına Megasaray Otel ve MTA kortlarımızda sürekli ev sahipliği yapıyoruz. Sponsor olarak da enternasyonal turnuvalarda engelli tenisçilerimizin heyecanlarına ortak oluyor maddi ve manevi destekliyoruz. Bu turnuvalar sayesinde gençlerimizin dünya arenalarında kortlara çıkmasını, derecelerini yükseltmelerini ve özgüvenlerini artırmalarını gururla izliyoruz. Bu anlamlı turnuvanın ödül töreninde Megasaray Otel ve Tenis Akademi olarak engel tanımayan sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum.  Desteğe devam diyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Sanatçı Hülya Avşar;

“Kemal Bey’in dediği gibi engel tanımayan ve aynı zamanda birçok insana örnek olan sporcularla birlikte böyle bir organizasyonda bulunmak benim için başarıların en büyüğü. Kemal Bey’in tenise yaptığı yatırım çok değerli. Kazanabildiğimiz kadar kazanıp, hırslarımızı bir tarafa atıp, spora ve sanatın gelişmesine katkı sağlamanın tadına varabilen kişiler olmak bence dünyanın en güzel şeyi. Böyle bir turnuvaya adımı verdiğim için çok mutlu ve gururluyum.  ” dedi.

Turnuvada, erkekler kategorisinde Güney Afrika’dan Alwande Sıkhosana, kadınlarda Japonya’dan Shiori Funamizu, Quad’da Türkiye’den Uğur Altınel ve junior kategoride İngiltere’den Ben Bartram birinci oldu.

Turnuvanın gerek organizasyon gerekse sporcu memnuniyeti açısından çok başarılı geçtiğini ifade eden Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Asbaşkanı Önder Yurdagül; 

‘’Türkiye’de Paralimpik oyunlardan sonraki ilk uluslararası turnuvayı gerçekleştirdik. Turnuvada Quad kategorisinde şampiyon olan milli sporcumuz Uğur Altınel, aldığı puanlarla dünya sıralamasında 15.’lige yükseldi. Kariyerinin en yüksek sıralamasına ulaştı.” dedi.

Ev sahibi Kemal Şahin ve ekibine engelli tenisçilere de büyük imkanların tanındığı bu akademiyi kurdukları için teşekkür eden Yurdagül,

“20 yıllık bir geçmişi olan Hülya Cup’ı artık uluslararası tekerlekli sandalye tenis turnuvalarında da görmek bizler için gurur verici. Hülya Avşar’ın adını verdiği turnuva, dünyada bir tekerlekli sandalye tenis turnuvasında uluslararası katılımın en çok olduğu turnuva oldu.” diyerek Hülya Avşar’a teşekkür etti.

Ayrıca Yurdagül, 2022 yılı içerisinde Antalya Megasaray’da tekerlekli sandalye teniste 11 uluslararası turnuvaya daha ev sahipliği yapacaklarını, bu turnuvalarda 96 bin dolar para ödülü dağıtacaklarını belirtti.

Heyecanlı müsabakaların izlendiği turnuvanın ödül töreninde finalistler ödüllerini, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül ve Sanatçı Hülya Avşar’ın elinden aldılar.

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Antalya Belek’teMegasaray Tenis Akademi’deUluslararası Tekerlekli SandalyeTenis Hülya Avşar Open TurnuvasıHülya AvşarKemal şahin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1