Rally Halikarnassos sona erdi





MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 16 Kasım'da başlayan Rally Halikarnassos yarışları, seyirci etabı ile sona erdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Bodrum Belediyesinin destekleri ile gerçekleştirilen özel organizasyon, Bodrum'un antik çağlardaki adı Halikarnas (Halikarnassos) ismiyle düzenlendi.

Motosiklet, ATV, UTV ve otomobil olmak üzere 4 ayrı kategoride düzenlenen yarışlara, 66 araçta 5'i yabancı 88 yarışmacı katıldı.

Toplam 551 kilometreden oluşan yarışlarda son olarak, doğal ve suni engellerin bulunduğu seyirci etabı geçildi.

Rally Halikarnassos'ta, motosiklette Old Farm Racing Evasion takımından İtalyan sporcu Guido Fedeli, ATV'de Tr-Extreme takımından Atilla Serttaş, UTV'de yine aynı takımdan Burak Çağdaş Çağlar ve Ertuğrul Danişment, otomobilde Geze-Gen takımından Tolga Yılmaz ve Ebru Demirbay Erişti ikilisi birinci oldu.



