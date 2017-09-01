Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi Saint-Guilhem-le-Desert İsmail Kartal
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz

Ramil Guliyev "Ayın Atleti" ödülüne aday

- Ramil Guliyev, "Avrupa'da Ayın Atleti" ödülü için aday gösterildi

Ramil Guliyev

ANKARA (AA) - Avrupa Atletizm Birliği'nin her ay internet oylarıyla belirlediği "Avrupa'da Ayın Atleti" ödülü için ağustos ayında milli atlet Ramil Guliyev aday gösterildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Londra'da erkekler 200 metrede dünya şampiyonu olan Ramil Guliyev'in, Avrupa Atletizm Birliği tarafından her ay yapılan "Ayın Atleti" anketinde, 2017 Ağustos ayı için aday gösterildiğini açıkladı.

Ankette oylar Twitter üzerinden retweet, Facebook üzerinden de beğenme butonu ile kullanılıyor. Ayın Atleti anketinin internet oylaması, 4 Eylül Pazartesi günü TSİ 13.00’te sona erecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AğustosAtletizmAvrupa Atletizm BirliğiAvrupa'da Ayın AtletiRamil Guliyev
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5