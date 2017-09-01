ANKARA (AA) - Avrupa Atletizm Birliği'nin her ay internet oylarıyla belirlediği "Avrupa'da Ayın Atleti" ödülü için ağustos ayında milli atlet Ramil Guliyev aday gösterildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Londra'da erkekler 200 metrede dünya şampiyonu olan Ramil Guliyev'in, Avrupa Atletizm Birliği tarafından her ay yapılan "Ayın Atleti" anketinde, 2017 Ağustos ayı için aday gösterildiğini açıkladı.

Ankette oylar Twitter üzerinden retweet, Facebook üzerinden de beğenme butonu ile kullanılıyor. Ayın Atleti anketinin internet oylaması, 4 Eylül Pazartesi günü TSİ 13.00’te sona erecek.