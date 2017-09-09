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Ramil Guliyev, Fenerbahçeli taraftarlarla buluştu

İSTANBUL (AA) - Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan milli atlet Ramil Guliyev, sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ramil Guliyev, Ülker Stadı'ndaki Maraton Fenerium...

Ramil Guliyev, Fenerbahçeli taraftarlarla buluştu


İSTANBUL (AA) - Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan milli atlet Ramil Guliyev, sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ramil Guliyev, Ülker Stadı'ndaki Maraton Fenerium Mağazası'nda taraftarlarla bir araya gelerek, Fenerium'un kendisi için özel olarak satışa sunduğu tişörtleri imzaladı.

Organizasyonda yönetim kurulu üyesi Cenk Başak, Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakaya ve Atletizm Şube Sorumlusu Gürsel Özyurt da yer aldı.

Taraftarların yoğun katılım gösterdiği imza gününde, mağazanın içinde kuyruk oluştu. Ramil Guliyev'den imza alan taraftarlar, milli atlet ile fotoğraf çektirdi.

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200 Metre ErkeklerAltın MadalyaDünya ŞampiyonasıMilli Atlet Ramil GuliyevSpor
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