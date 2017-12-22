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Rangers, Murty'e emanet

- İskoç temsilcisi, Graeme Murty'i sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine getirdi

Rangers, Murty'e emanet


İSTANBUL (AA) - İskoçya Birinci Futbol Ligi takımlarından Glasgow Rangers, teknik direktör Graeme Murty ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Ligde alınan kötü sonuçların ardından ekim ayında Pedro Caixinha ile yollarını ayıran ve takımı geçici olarak Murty'e emanet eden İskoç temsilcisi, 43 yaşındaki İngiliz teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Portekizli Caixinha'nın ayrılmasından sonra mavi-beyazlı takımla 9 maça çıkan Murty, 6 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.

Celtic'in 44 puanla lider olduğu ligde Rangers 36 puanla üçüncü sırada yer alıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Glasgow RangersGraeme Murtyİskoçya Birinci Futbol Ligi
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