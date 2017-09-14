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Rantie'nin cezası 2 maça indi

- TFF Tahkim Kurulu, Gençlerbirliği'nin Güney Afrikalı futbolcusunun aldığı 3 maç men cezasını 2'ye indirdi

Rantie'nin cezası 2 maça indi


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Gençlerbirliği'nin Güney Afrikalı futbolcusu Tokelo Anthony Rantie'nin 3 maç men cezasında indirime gitti.

TFF'den yapılan açıklamada, tahkim kurulunun, Fenerbahçe müsabakasında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) 3 maç men ve 13 bin lira cezaya çarptırılan Rantie'nin cezasını 2 maçtan men ve 8 bin 666 lira 67 kuruş olarak düzelterek onadığı bildirildi.

Tahkim kurulunun, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'e verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasına yapılan itirazı reddettiği aktarıldı.

Kurulun ayrıca, PFDK'nin Konyaspor Kulübüne verdiği 100 bin, yeşil-beyazlı kulübün başkanı Fatih Yılmaz'a kestiği 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezalarına yapılan itirazları da reddettiği açıklandı.

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