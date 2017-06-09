Raonic'e antrenör dayanmıyor





ANKARA (AA) - Son yıllarda kısa süre aralıklarıyla antrenör değiştiren dünya 6 numarası Kanadalı tenisçi Milos Raonic ile antrenörü Richard Krajicek arasındaki ortaklık, 6 ay içinde sona erdi.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki Raonic, aralık ayında antrenör olarak çalışmaya başladığı Hollandalı eski tenisçi Krajicek ile yollarını ayırdığını belirtti.

Oyununa sağladığı katkılardan dolayı Krajicek'e teşekkür eden Raonic, "Birlikte çalıştığımız dönem boyunca her zaman profesyonel ve işine kendini adayan bir profil çizdin. Yolun açık olsun." ifadelerini kullandı.

Raonic, bu sezonki grand slam tenis turnuvalarında Avustralya Açık'a çeyrek finalde veda ederken, devam eden Fransa Açık'ta ise 4. turda 20 numaralı seribaşı İspanyol Pablo Carreno'ya yenilerek elenmişti. Bu sezon TEB BNP Paribas İstanbul Open'a da katılan Kanadalı Raonic, finalde Hırvat Marin Cilic'e kaybetmişti.

Antrenör Krajicek, Wi̇mbledon'ın tek erkekler kategorisinde 1996'da şampi̇yonluk yaşamıştı. Dünya sıralamasında 3'üncülüğe kadar yükselerek kari̇yeri̇nde zi̇rve yapmasına rağmen Raonic'in önceki antrenörü Carlos Moya ile arasındaki ortaklık ise 11 ay içinde sonlanmıştı.









