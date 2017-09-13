Rashford, ilk maçlarını boş geçmiyor





İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Marcus Rashford, kariyerinde çeşitli kulvarlarda ilk kez boy gösterdiği altı maçta da gol atmayı başardı.

Manchester ekibinin altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcu Rashford, kulüp ve milli takımlar bazında çıktığı ilk maçlarda rakiplerinin korkulu rüyası oldu. İngiliz futbolcu, Premier Lig, UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası, 21 Yaş Altı Milli Takımı ve İngiltere Milli Takımı'nın ardından dün gece de UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında rakip fileleri havalandırdı.

Avrupa kupalarındaki ilk tecrübesini 2015-16 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yaşayan Rashford, Hollandalı teknik adam Louis van Gaal'ın 90 dakika görev verdiği mücadelede 12 dakika içinde 2 gol atarak 5-1 kazandıkları Midtjylland maçının yıldızlarından biri oldu.

İngiliz futbolcu, kulüpler bazında Avrupa'nın 1 numaralı kupası UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kariyerinin ilk maçına ise dün İsviçre ekibi Basel karşısında çıktı. Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun 77. dakikada Mata'nın yerine oyuna aldığı Rashford, 7 dakika sonra "Devler Ligi"ndeki ilk golünü attı.





- En genç golcüler arasına girdi

Marcus Rashford, 3-0 kazandıkları Basel maçında attığı golle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde skor üreten en genç İngiliz futbolculardan biri oldu.

Yıldız futbolcu, Manchester United'da forma giydiği dönemde "Devler Ligi"nde gol atan David Beckham, Wayne Rooney ve Phil Jones'un ardından bu başarıyı yakalayan en genç dördüncü futbolcu olarak tarihe geçti.





- Yıldızı ilk lig maçında parladı

Rashford, 28 Şubat 2016 tarihinde ilk kez sahaya çıktığı Premier Lig maçında Arsenal gibi zorlu bir rakibe karşı ortaya koyduğu performansla kariyerine dair ilk ipucunu verdi.

"Düşler Tiyatrosu" olarak bilinen Old Trafford Stadı'nda Arsenal'ı ağırlayan Manchester United'ı 29. ve 32. dakikalarda attığı iki golle öne geçiren Rashford, 3-2 kazandıkları maçın son golünde Herrera'ya asist yaparak genç yaşına rağmen galibiyetin en önemli mimarı olarak dikkati çekti.





- Avustralya ve Norveç'e 4 gol

İngiltere Milli Takımı'nın formasını ilk kez 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Avustralya ile oynanan hazırlık maçında giyen Rashford, ilk 11'de başladığı ve 63 dakika sahada kaldığı maçın henüz 3. dakikasında gol atarak milli takım kariyerinde de seriyi bozmadı.

Geçen yıl eylül ayında bu kez 21 Yaş Altı Milli Takımı'yla ilk kez sahaya çıkan Rashford, Norveç'i 6-1 mağlup ettikleri mücadelede "hat-trick" yaptı.

Milli takımlardaki performansının ardından o dönem İngiltere'yi çalıştıran Roy Hodgson tarafından Fransa'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'na götürülen Rashford, ülkesi için büyük hayal kırıklığıyla sona eren organizasyonda Galler ve İzlanda maçlarında toplam 22 dakika süre alabildi.





- Lig Kupası'nda da boş geçmedi

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geçen sezon tüm kulvarlarda 53 maçta forma şansı verdiği Rashford, Lig Kupası'ndaki ilk maçında skor üretti.

Northampton'a karşı üçüncü tur mücadelesi veren Manchester ekibiyle ilk kez Lig Kupası maçına çıkan Rashford, takımının üçüncü golünü atarak üst üste gelen yenilgiler nedeniyle baskı altında çıktıkları mücadeleden galibiyetle ayrılmalarına katkıda bulundu.