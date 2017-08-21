Real Madrid, Deportivo'yu farklı yendi

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2017-2018 sezonunun 1. hafta karşılaşmasında Real Madrid, deplasmanda Deportivo'yu 3-0 yendi.

Avrupa ve İspanya süper kupalarını kazanarak sezona hazır olduğunu gösteren Real Madrid, La Liga'ya da iyi bir başlangıç yaptı. Deportivo deplasmanında ilk yarıyı Gareth Bale (Dk. 20) ve Carlos Henrique Casemiro'nun (Dk. 26) golleriyle 2-0 önde kapatan Real Madrid, ikinci yarıda da sahadaki üstünlüğünü korudu. Madrid, 62. dakikada Galli futbolcu Bale'in pasında topu ağlara gönderen Toni Kroos ile farkı 3'e çıkardı.

Ev sahibi Deportivo 89. dakikada Carvajal'ın ceza sahası içerisinde topa elle dokunmasıyla penaltı kazansa da Andone'nin vuruşunda top dışarı gitti.

Karşılaşma boyunca Andone ile önemli pozisyonlar yakalayan Deportivo, kaleci Keylor Navas'ı geçmeyi başaramadı. Deportivo'da Türk futbolcu Emre Çolak maç kadrosuna alınmadı.







