Real Madrid Futbol Okulu 5 Yaşında!

Geleceğe örnek sporcular kazandırmak amacıyla dünyanın birçok yerinde spor okullarına öncülük eden dünyaca ünlü Real Madrid kulübü, Türkiye’de Regnum Carya çatısı altında faaliyet gösteren Real Madrid Vakfı Futbol Okulu’nun sezon açılışı keyifli bir törenle gerçekleştirildi. Regnum Carya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen törene Real Madrid’in eski futbolcularından Nuri Şahin ve birçok futbolsever katılım gösterdi. Nuri Şahin’ in Futbol okulu katılımcıları olan çocuklarla pasta kesmesiyle başlayan davet, çocukların heyecan verici ilk antrenmanıyla devam etti. Tören’de ayrıca başarılı futbolcu Nuri Şahin’e Real Madrid forması hediye edildi. Törende söz alan Şahin: “Çocukların eğitimine ve hayatlarına dokunarak onları iyi bir birey haline getirmek ve devamında futbol dünyasına örnek sporcular kazandırmak çok kıymetli” dedi.

Açılış törenin de konuşma yapan Real Madrid Futbol Okulu Sorumlusu Kadir Furkan İlçi: “Real Madrid ve Regnum Carya iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz sezon açılışımızın aynı zamanda 5’inci yaş kutlamamızla renklenmesi bizi daha da mutlu etti. 5’inci yıl dönümümüzde Real Madrid’in eski futbolcusu sayın Nuri Şahin’i de futbol okulumuzda misafir etme şansı bulduğumuz için de ayrıca mutluyuz” dedi. Real Madrid Futbol okulunda eğitimin haziranın ikinci haftası başlayarak 12 hafta sürdüğünü belirten İlçi, çocukların haftanın 5 günü antrenman yaparak sürekli bir kondisyon gücüne sahip olduklarını paylaştı. 6-16 yaş arası çocukların katılım gösterdiği program Real Madrid’in değerleri doğrultusunda disiplin, sağlık, bağlılık ele alınarak temel futbol eğitimi ve dayanıklılık eğitimlerinden oluşuyor. Profesyonel UEFA lisanslı hocaların rehberliğinde gerçekleşen eğitimlere dışarıdan katılım da gerçekleşebiliyor.