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Real Madrid, Isco'nun sözleşmesini uzattı

- Real Madrid Kulübü, İspanyol futbolcu Isco'nun sözleşmesinin 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu - Real Madridli futbolcu Marcelo: - "(Roberto Carlos hakkında) Bir futbolcunun kendi yerini doldurmak için gelen bir futbolcuya yardım etmesi çok nadir bir şey"

Real Madrid, Isco'nun sözleşmesini uzattı


MADRİD (AA) - Real Madrid Kulübü, "Isco" lakaplı Francisco Roman Alarcon Suarez'in sözleşmesinin 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Malaga'dan Real Madrid'e 2013-2014 sezonu öncesinde transfer olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Isco'nun bu sezon sonuna kadar geçerli sözleşmesi bulunuyordu. Real Madrid ile sözleşmesini 4 yıllığına uzatan ve son zamanlardaki performansıyla öne çıkan Isco, yarın Santiago Bernabeu Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Öte yandan, Real Madrid ile sözleşmesini 2022'ye kadar uzatan diğer bir futbolcu Marcelo, düzenlediği basın toplantısında, "Real Madrid tarihine geçmek çok büyük bir onur. Burada olduğum için kendimi şanslı hissediyorum." dedi.

Real Madrid'deki eski takım arkadaşı Roberto Carlos'un kendisine çok yardım ettiğini ve uyumunu kolaylaştırdığını söyleyen Marcelo, "Bir futbolcunun kendi yerini doldurmak için gelen bir futbolcuya yardım etmesi çok nadir bir şey. Onun yerini almaya gelmişken o bana çok yardım etti." şeklinde konuştu. Brezilyalı futbolcu ayrıca teknik direktör Zinedine Zidane ile bakışarak bile anlaşabildiğini ifade etti.

Marcelo son olarak kariyerindeki en büyük eksiğin Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanmak olduğunu vurgulayarak, "Umarım gelecek yıl bunu başarırım." diye ekledi.

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