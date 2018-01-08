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Real Madrid puan kaybetti

- La Liga'nın 18. haftasında Celta Vigo'yla 2-2 berabere kalan Real Madrid'in, lider Barcelona ile arasındaki puan farkı 16 oldu

Real Madrid puan kaybetti


MADRİD (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Real Madrid, deplasmanda Celta Vigo'yla 2-2 berabere kaldı.

Balaidos Stadı'nda oynanan karşılaşmada Celta Vigo, Real Madrid'i konuk etti.

Mücadelenin 33. dakikasında Iago Aspas'ın pasında topla buluşan Daniel Wass, Real Madrid karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Real Madrid'in bu gole cevabı, 36. dakikada Gareth Bale'den geldi. Sadece üç dakika sonra skoru eşitleyen Real Madrid, 38. dakikada yine Gareth Bale'in golüyle üstünlüğü yakalamayı başararak ilk yarıyı 2-1 önde kapadı.

Celta Vigo, 72. dakikada kazandığı penaltıyı Iago Aspas'la değerlendiremese de 82. dakikada Daniel Wass'ın pasını gole çeviren Maxi Gomez'le beraberliği yakaladı: 2-2. Kalan sürede başka gol olmayınca, maç 2-2 berabere bitti.

Celta Vigo'da oynayan milli futbolcu Emre Mor, 72. dakikada karşılaşmaya dahil oldu.

Bu skorla puanını 32'ye yükselten Real Madrid'in, 23 Aralık'ta 3-0 yenildiği lider Barcelona ile arasındaki puan farkı da 16'ya çıktı. Ligin 18. haftasında konuk ettiği Levante'yi 3-0 mağlup eden Barcelona'nın 48 puanı bulunuyor.


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Celta VigoFutbolİspanyaLa LigaReal Madrid
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