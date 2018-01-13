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Real Madrid sahasında yenildi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında Real Madrid sahasında, Villarreal'a 1-0 yenildi.

Real Madrid sahasında yenildi

MADRİD (AA) - Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Villarreal'ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında ataklarını gole çeviremeyen iki takım soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Pablo Fornals, ceza sahası dışından attığı golle Villarreal'i deplasmanda 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Villarreal'da forma giyen Enes Ünal, 76. dakikada Carlos Bacca'nın yerine oyuna girdi. Konuk takım lig tarihinde Real Madrid deplasmanından ilk kez galibiyetle ayrıldı.

Villarreal bu galibiyetin ardından puanını 31 yaparken, Real Madrid 32 puanda kaldı. Başkent temsilcisi ile lider Barcelona arasında 16 puanlık fark bulunuyor.

Muhabir: Hasan Esen

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İspanyaLa LigaReal MadridSporVillarreal
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