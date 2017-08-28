Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam 844 yıl 5 ilçe yök
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak
Tayvan rekabette iddialı
Tayvan rekabette iddialı
Et pişirirken dikkat!..
Et pişirirken dikkat!..
Asırlık makyaj geleneği
Asırlık makyaj geleneği
Bozuk para uyarısı
Bozuk para uyarısı

Real Madrid, Valencia ile berabere kaldı

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2. haftasında Real Madrid iç sahada Valencia ile 2-2 berabere kaldı.Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda 10. dakikada Marco Asensio ile 1-0 öne geçti. Valencia, 18. dakika Carlos Soler'in golüyle...

Real Madrid, Valencia ile berabere kaldı

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2. haftasında Real Madrid iç sahada Valencia ile 2-2 berabere kaldı.

Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda 10. dakikada Marco Asensio ile 1-0 öne geçti. Valencia, 18. dakika Carlos Soler'in golüyle skoru eşitlerken, ilk yarı 1-1 sona erdi.

77. dakikada Rodrigo Moreno Machado'nun oluşturduğu pozisyonda topu ağlara gönderen Geoffrey Kondogbia, Valencia'yı 2-1 öne geçirdi. Real Madrid'in 21 yaşındaki futbolcusu Asensio, 83. dakikada bir kez daha rakip fileleri havalandırarak, takımına beraberliği getirdi. İlerleyen dakikalarda Real Madrid, Karim Benzema ile yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince karşılaşma 2-2 sona erdi.

Ligde ilk beraberliğini alan iki takım da dörder puanda kaldı. Real Madrid'de kart cezalısı olan Cristiano Ronaldo maçı tribünden izledi.

Öte yandan, La Liga'da 2016-2017 sezonunun lig şampiyonu olan Real Madrid'e kupası maç öncesinde verildi. Şeref tribününde yapılan törende, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Juan Luis Larrea şampiyonluk kupasını Real Madrid 1. takım kaptanı Sergio Ramos ve 2. takım kaptanı Marcelo'ya verdi. Ramos ve Marcelo daha sonra kupa ile takım arkadaşlarıyla sahada fotoğraf çektirdi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FutbolLa LigaReal MadridValencia
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5