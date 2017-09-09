Real Madrid yine evinde puan kaybetti

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Levante ile 1-1 berabere kaldı.

Konuk ekip Levante, maçın 12. dakikasında Ivi'nin golüyle öne geçti. Real Madrid 36. dakikada Lucas Vazquez ile beraberliği yakalarken, ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı Real Madrid galibiyet için bir çok pozisyona girse de kaleci Raul Fernandez'in kurtarışları, çok iyi organize olan defans ve direkten dönen toplar gole izin vermedi. 89. dakikada Real Madrid'de Marcelo rakibine yaptığı faulle direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşma 1-1 sona ererken, Levante zorlu Bernabeu deplasmanından 1 puanla dönmeyi başardı.

La Liga'nın 2. haftasında yine sahasında oynadığı maçta bu kez Valencia ile 2-2 berabere kalan Real Madrid, İspanyol liginde art arda ikinci kez evinde puan kaybına uğradı. La Liga'da Real Madrid ve Levante 3. haftayı 5'er puanla kapattı.

Bu arada, Real Madrid'in Fransız futbolcusu Karim Benzema karşılaşmanın 28. dakikasında sakatlık geçirerek oyundan alındı. Benzema'nın yerine Gareth Bale oyuna girdi. Cezalı olan Cristiano Ronaldo ise bu maçta forma giymedi.

Muhabir: Şenhan Bolelli