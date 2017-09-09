Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Maçın ardından Sergio Agüero Ahmet Çakıroğlu
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
THY'de hedef 500 uçak
THY'de hedef 500 uçak
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı

Real Madrid yine puan kaybetti

- Ronaldo'nun cezası nedeniyle forma giyemediği maçta, Real Madrid evinde Levante ile 1-1 berabere kaldı

Real Madrid yine puan kaybetti


MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Levante ile 1-1 berabere kaldı.

Konuk ekip Levante, maçın 12. dakikasında Ivi'nin golüyle öne geçti. Real Madrid 36. dakikada Lucas Vazquez ile beraberliği yakalarken, ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı Real Madrid galibiyet için bir çok pozisyona girse de kaleci Raul Fernandez'in kurtarışları, çok iyi organize olan defans ve direkten dönen toplar gole izin vermedi. 89. dakikada Real Madrid'de Marcelo rakibine yaptığı faulle direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşma 1-1 sona ererken, Levante zorlu Bernabeu deplasmanından 1 puanla dönmeyi başardı.

La Liga'nın 2. haftasında yine sahasında oynadığı maçta bu kez Valencia ile 2-2 berabere kalan Real Madrid, İspanyol liginde art arda ikinci kez evinde puan kaybına uğradı. La Liga'da Real Madrid ve Levante 3. haftayı 5'er puanla kapattı.

Bu arada, Real Madrid'in Fransız futbolcusu Karim Benzema karşılaşmanın 28. dakikasında sakatlık geçirerek oyundan alındı. Benzema'nın yerine Gareth Bale oyuna girdi. Cezalı olan Cristiano Ronaldo ise bu maçta forma giymedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FutbolLa LigaLevanteReal Madrid
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5