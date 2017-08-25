Real Sociedad, Villarreal'i farklı yendi





MADRİD (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) ikinci haftasında Villarreal, deplasmanda Real Sociedad'a 3-0 yenildi.

Villarreal'e karşı üstün bir performans ortaya koyan Real Sociedad, 25. dakikada Willian Jose, 35. dakikada Xabi Prieto ve 45. dakikada Juanmi'nin golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti. Lige ikide iki yaparak başlayan Real Sociedad puanını 6'ya çıkarırken, Villarreal henüz puanla tanışamadı.

Villarreal'de karşılaşmaya yedek başlayan milli futbolcu Enes Ünal, 70. dakikada Carlos Bacca'nın yerine oyuna girdi. Konuk ekibin kalecisi Andres Fernandez, 45. dakikada sakatlanınca yerini Mariano Barbosa'ya bıraktı.

Real Sociedad'da 15. sezonunu geçiren 33 yaşındaki Xavi Prieto, İspanyol ekibindeki 500. maçına çıktı. Prieto, Real Sociedad'da Arconada (551), Zamora (588), Larranaga (589) ve Gorriz'den (599) sonra 500 maç barajını aşan 5. futbolcu oldu.