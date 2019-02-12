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Red Bull Air Race'de kazananı saliseler belirledi

- Japon sporcu Yoshihide Muroya, Red Bull Air Race'in sezon açılışında rakibini 0,003 saniye ile geçerek zafere ulaştı

Red Bull Air Race'de kazananı saliseler belirledi
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İSTANBUL (AA) - Red Bull Air Race'nin Abu Dabi'de gerçekleştirilen sezon açılışında, 2017 şampiyonu Yoshihide Muroya, son şampiyon Martin Sonka’yı 0,003 saniye ile geçerek birinci oldu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Red Bull Air Race’de sezonun ilk yarışında büyük bir heyecan yaşandı.

Abu Dabi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen sezon açılışında birinciyi saliseler belirledi. Son iki sezonların şampiyonlarının kıyasıyla çekişmesini 50 binden fazla taraftar yerinde izlerken Japon sporcu Yoshihide Muroya zafere erişti.

Son şampiyon Çek Martin Sonka ise büyük bir mücadeleye girdiği 46 yaşındaki Muroya’nın 0,003 saniye gerisinde kaldı. Podyumu tamamlayan isim ise ABD'li Michael Goulian oldu.

Yeni puanlama sistemi sonrasında Muroya, 28 puanla şampiyona sıralamasında zirveye yerleşirken Sonka 6 puan gerisinde ikinci, Goulian ise 7 puan gerisinde üçüncü sırada yer aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Abu DabiRed Bull Air Race
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