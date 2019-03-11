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Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası'nın Şampiyonu Ali Altuntaş

Regnum Carya Pro-Am, 12 ülkeden 64 takımın katılımıyla 5.kez golf severleri ağırladı.

Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası'nın Şampiyonu Ali Altuntaş
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Avrupa'nın en prestijli turnuvalarından Regnum Carla Pro-Am 2019, heyecan dolu bir turnuvaya imza attı.

Golf severlerin her yıl heyecanla beklediği ve Avrupa’nın en büyük Pro-Am turnuvası ünvanına sahip olan Regnum Carya Pro-Am, 7-9 Mart tarihlerinde Regnum Carya ev sahipliğinde gerçekleşti. Bu yıl 5.si gerçekleşen Regnum Carya Pro-Am golf turnuvasına 12 ülkeden 64 takım katıldı.

Golf sporunun Türkiye’deki ev sahibi Regnum Carya, Avrupa’nın büyük golf turnuvaları arasında gösterilen ve yüksek katılımla gerçekleşen Regnum Carya Pro-Am turnuvasını 5. kez düzenledi. 7-9 Mart tarihlerinde üç gün boyunca profesyonel ve amatör golfçülerin yanı sıra golf severlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen turnuva sonunda birincilik ödülünü Ali Altuntaş kazandı. Regnum Carya, turnuvaya katılan profesyonel takımlar, amatör golfçüler ve aileleriyle birlikte turnuva boyunca 320 kişiyi ağırladı.

Toplam ödül 100 bin euro

Golf severlerin yakından takip ettiği ve Avrupa’nın en yüksek katılımlı golf turnuvaları arasında yer alan Regnum Carya Pro-Am, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Toplamda 100 bin Euro para ödülü dağıtılan turnuvada birincilik ödülü almaya hak kazanan Ali Altuntaş, 5000 Euro ödül kazandı.



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Anahtar Kelimeler:
Regnum Carla PRO-AM 2019
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