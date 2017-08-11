Rekorların takımı Fenerbahçe





İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Fenerbahçe'nin, 60 yaşına giren eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki ismiyle Süper Lig tarihinde birçok rekoru bulunuyor.

Fenerbahçe, geride kalan 59 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.



Sarı-lacivertliler, oynadığı bin 942 lig maçında 3 bin 375 puan toplayarak, ligin en çok puan alan ekibi oldu ve Galatasaray'ın 54 puan önünde yer aldı. Galatasaray ise bin 942 maçta toplam 3 bin 321 puan elde etti. Puan sıralamasında Beşiktaş 3 bin 233 puanla 3'üncü, Trabzonspor ise 2 bin 329 puanla 4'üncü sırada yer aldı.





- En çok galip gelen takım





Ligin 59 yıllık geçmişinde toplam bin 942 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, aldığı bin 113 galibiyetle, Galatasaray'dan 19 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.

Galibiyetlerde Galatasaray bin 94 ile ikinci, Beşiktaş ise bin 47 ile üçüncü sırada yer alıyor.





- Ligin en golcüsü





Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip oldu.

Sarı-lacivertliler, toplam 3 bin 433 gol kaydetti. Galatasaray ise 3 bin 390 gol ile Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3 bin 135.





- Bir sezonda sadece 6 gol yedi





Lig tarihinde bir sezonu en az golle kapatan takım Fenerbahçe, kaleci ise Ilie Datcu oldu.

Sarı-lacivertliler, 1969-1970 sezonunda 30 maçta kalesinde sadece 6 gol gördü. Maç başına 0,2 gol yiyen Rumen Datcu da savunmayla birlikte muhteşem bir performans göstererek, Türk futbol tarihine ismini yazdırdı.





- Gol rekoru kırılan maç





Fenerbahçe, lig geçmişinde gol rekorunun kırıldığı maçta taraflardan birisi olmayı başardı.

Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında 1991-1992 sezonunun son haftasında, 16 Mayıs 1992'de Kadıköy'de yapılan maçı sarı-lacivertliler 8-4 kazandı, filelere giden toplam 12 gol, bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.





- En iyi sezon başlangıcı





Lig tarihinde sezona en iyi başlayan takım unvanı Fenerbahçe'ye ait.



2009-2010 sezonundaki ilk 8 maçını da kazanan sarı-lacivertli ekip, kendisine ait 7 maçlık rekoru geliştirerek unvanını korudu.





- Liderlik rekoru





Lig tarihinde en fazla hafta liderlik koltuğunda oturan takım Fenerbahçe.



Sarı-lacivertli ekip, 60. yaşına giren ligde geride kalan sezonlarda tam 554 haftayı lider tamamladı.



Fenerbahçe'nin ardından, Galatasaray 520 hafta liderlik koltuğunda otururken, 411 hafta ilk sırada yer alan Beşiktaş ise üçüncü oldu. Trabzonspor ise 200 haftayı lider kapadı.





- En iyi ikinci yarı performansı





Fenerbahçe, 2010-2011'de şampiyonluğa, sezonun ikinci yarısındaki performansıyla ulaştı.



Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, söz konusu sezonun ikinci yarısında oynadığı 17 lig maçının 16'sını kazanan, birinde berabere kalan ve sadece 2 puan yitiren sarı-lacivertli ekip, en iyi devre performansı gösteren ekip olarak kayıtlara geçti.





- Deplasmanda galibiyet rekoru





Lig tarihinde deplasmanda üst üste kazanma rekoru 12 maçla Fenerbahçe'nin.



Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, 2010-2011 sezonunun 18. haftasında Gençlerbirliği'ni yenerek başlayıp 2011-2012 sezonunun 8. haftasında Beşiktaş'la berabere kalarak biten seride, üst üste 12 maç kazanarak Galatasaray'ın 9 maçlık rekorunu eline geçirdi.





- En erken şampiyon





Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım rekoru da Fenerbahçe'de.



Sarı-lacivertliler 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaştı.



Bu arada Fenerbahçe, 15 kezle, "en çok gol kralı çıkaran takım" unvanını Galatasaray ile paylaşıyor.





- En iyi sezon performansına imza attı





Fenerbahçe, lig tarihinde bir sezonda en iyi performansı sergileyen takım oldu.

Sarı-lacivertliler, 1988-1989 sezonunda 36 maçta 29 galibiyet, 6 beraberlik, 1 yenilgiyle, lig tarihindeki en başarılı performansı gerçekleştirdi.





- En çok puanla şampiyon





En çok puanla şampiyon olan takım unvanı da Fenerbahçe'ye ait.



Sarı-lacivertli takım, 1988-1989 sezonunda 93 puanla mutlu sona alıştı.



Fenerbahçe ayrıca, "en az gol yiyen şampiyon" unvanını 1969-1970 sezonunda kalesinde 6 gol görerek aldı. Sarı-lacivertliler, en iyi ilk yarı performansına da 2005-2006 sezonunda 17 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlikle imza koydu.



Öte yandan, lig tarihinin bir sezonda en iyi averaja sahip takımı, 1988-1989 sezonunu artı 76 averajla kapatan sarı-lacivertliler oldu.





- Bu da kötü unvanı





Lig tarihinde sezonun son haftasına puan cetvelinde lider girip de şampiyon olamayan tek takım Fenerbahçe olarak kayıtlarda yer alıyor.



Sarı-lacivertli takım, 34. ve son haftalarda 2005-2006 sezonunda Denizlispor ile berabere kalarak Galatasaray'a, 2009-2010 sezonunda ise Trabzonspor ile berabere kalarak Bursaspor'a şampiyonlukları kaptırdı.



