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Retsos, Bayer Leverkusen'de

- Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen, Olympiakos'un genç yeteneği Retsos ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Retsos, Bayer Leverkusen'de


ANKARA (AA) - Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayer Leverkusen, Olympiakos'ta forma giyen genç defans oyuncusu Panagiotis Retsos'u kadrosuna kattı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Retsos'un bonservisi konusunda Olympiakos ile anlaşmaya varıldığı ve 19 yaşındaki Yunan oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen ve geleceğin en yetenekli oyuncuları arasında gösterilen Retsos için Bayer Leverkusen, 22 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Yunan oyuncu, altyapısından yetiştiği Olympiakos'ta geçen sezon toplam 34 maçta forma giymişti.


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Anahtar Kelimeler:
Bayer LeverkusenOlympiakosPanagiotis RetsosYunan
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