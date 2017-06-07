Ricky Ledo, Anadolu Efes'te





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Ricky Ledo'yu kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Yeşilgiresun Belediyespor'da forma giyen 2,01 metre boyundaki Ledo ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Yeşilgiresun Belediyespor'da bu sezon 22 karşılaşmada 35.51 dakika ortalama süre alan 24 yaşındaki basketbolcu, maç başına 21,1 sayıyla Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 2016-2017'nin sayı kralı oldu. Ledo, ligde ayrıca 6,3 ribaunt ve 2,8 asist ortalamalarıyla mücadele etti.