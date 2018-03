Rixos Hotels ve World Class’tan global ortaklık

Dünyanın en hızlı büyüyen otel zinciri Rixos Hotels, Rusya’nın en önemli fitness spor kulübü zinciri World Class ile anlaşma imzaladı. Yapılan anlaşma doğrultusunda fitness personeli ile ilgili fonksiyonel eğitim, su programları, çocuk fitness, kişisel antrenman ve modern fitness ile ilgili alanlarda Rixos Hotels personeline eğitim verilecek. İlk basamağının Rixos Sungate’te gerçekleştirileceği projede her yıl Rixos otellerinde en iyi eğitmenlerin katılımıyla World Class fitness haftaları gerçekleştirilmesi planlanıyor.



Yapılan anlaşma ile ilgili görüşlerini belirten Rixos Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Akif Tamince; “World Class ile gerçekleştireceğimiz işbirliği, bizim otellerimizin sunduğu fitness ve spor hizmetlerini bir üst seviyeye taşımamıza yardımcı olacak. Bu ortaklık, konuklarımızın tüm otellerimizde Rixos'un sağlıklı tatil konseptine paralel olarak dünya standartlarında spor yapmasını sağlayacak. Rixos Hotels olarak her zaman yüksek kalitedeki hizmet anlayışımızı, yenilikçi yaklaşımımız ve gerçekleştirdiğimiz marka işbirlikleriyle farklılaştırmayı hedefliyoruz.” dedi.



Rusya Fitness Grubu Genel Müdürü Nikolay Pryanishnikov ise; "Premium hizmetler pazarında global bir oyuncu olan Rixos Hotels gibi yeni bir stratejik ortak bulmaktan dolayı mutluyuz. Dünya standartlarındaki gelişmiş teknolojilerimiz ve inovasyonlarımız, en yüksek fayda ile tatillerinin keyfini sürecek ve tatilde bile spor programlarına devam edecek olan tüm Rixos konuklarına harika bir deneyim sağlayacak." dedi.



World Class Fitness haftaları kapsamında Rixos Hotels konukları arasında çeşitli alanlarda yapılacak olan yarışmalar, her yıl en iyi World Class antrenörlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. World Class kulüplerinin üyelerine yönelik fitness turları ve triatlon kampları için sürekli bir kamp alanı haline gelecek olan Rixos Hotels, World Class üyelerine Rixos Hotels konaklamalarında özel koşullar uygulayacak.



1993 yılından bu yana hizmet veren World Class’ın antrenörleri arasında Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları ve diğer spor profesyonelleri bulunuyor.