Rıza Çalımbay en az iki transfer istiyor

ANTALYA (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde düzenlediği basın toplantısında, transfer çalışmaları hakkında, "Alacağımız oyuncuların elimizdekilerden daha iyi olması gerekiyor. Yönetimimiz ve başkanımız çalışıyor. Mutlaka ama mutlaka lig başlamadan, hatta kupa maçından önce en az 1-2 oyuncunun gelmesini sağlayacağız." dedi.

Devre arasında transfer yapmanın zor olduğunun altını çizen Çalımbay, "Transfer için uğraşıyoruz. Devre arasında transfer yapmak için inanılmaz bir para harcamanız gerekiyor. Oynayan oyuncuyu kulüpler çok büyük paralarla veriyorlar. Cenk, Beşiktaş'ın en önemli oyuncularından bir tanesi, Everton almak istedi ve büyük bir para vererek aldı. Rekor bir transfer oldu. Biz 100'e yakın oyuncu izledik. Bir yere kadar geliyor, orada tıkanıyorsunuz. Başkanla her gün İstanbul'da toplantı yaptık, birçok oyuncuyu konuştuk ama maalesef karşımıza aşamayacağımız engeller çıkıyor. Ne olursa olsun ligden önce 2 oyuncuyu almamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Antalyaspor'dan Sakıp Aytaç ve Maicon'u istediklerini belirten deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Antalyaspor'dan Sakıp'a talip olduk, özellikle Mas olayından sonra. Antalyaspor'u oluşturanlardan biriydim, başarı da gösterdik. Maicon'u da zamanında biz istedik, biz getirdik. Bilmediğimiz yabancı bir oyuncu almaktansa bildiğimiz iyi bir oyuncu olduğuna inandığım Sakıp'ı istedik. Kesinlikle Antalyaspor'un rızası olmadıktan sonra oyuncuyu alma şansımız yok. Ben yöneticilere, 'Bırakırsanız alırız.' dedim. Maicon'la ilgili de konuştuk ve kesinlikle vermeyeceklerini söylediler, biz de teşekkür ettik."

"Mas'ı gönderme taraftarı değildik"

Rıza Çalımbay, Boca Juniors'a transfer olan Emmanuel Mas'ın takımdan ayrılışıyla ilgili olarak ise, "Mas'ı gönderme taraftarı değildik. Oyuncu almadan oyuncu gönderme taraftarı değilim ama Mas ısrar etti, ailesinden kaynaklanan büyük olaylardan dolayı gitmek istedi. İmza atmadan tekrar konuştum, 'İhtiyacımız var.' dedim ama kendisi gitmesinin daha iyi olacağını söyledi. 'Eğer kalırsam size verimli olamam.' dedi. Çok ısrar edince başkanla konuşarak böyle bir karar verdik. Tabii ki yerini telafi edeceğiz." diye konuştu.

Çalımbay, Jose Sosa ve Esteban Alvarado'nun belirlenen tarihte kampa katılmaması nedeniyle kulüp yönetim kurulunca cezalandırılacağını belirtti.

"Kupada ilerlemek istiyoruz"

Rıza Çalımbay, önlerindeki ilk hedefin, Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile oynayacakları son 16 turu rövanş maçı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Kupada ilerlemek istiyoruz. Konyaspor ile final gibi bir maç oynayacağız. İlk maçta işi bitirmemiz gerekiyordu, çok net pozisyonlarımız vardı. İstemediğimiz bir skor oldu, biz bu skorun altından kalkabilecek bir takımız, bunu da inşallah başaracağız. Yeter ki buradaki çalışmalarımız dört dörtlük gitsin. Lige baktığınız zaman, kendi sahamızda oynayacağımız Fenerbahçe ve Göztepe maçları çok önemli, kesinlikle bu maçları kazanmamız gerekiyor. Ligde oynayacağımız dört maç yönümüzü çizecektir. Bu maçlar bizim için büyük şans. Bize en çok gereken şey ise taraftarımız."



Muhabir: Hilmi Sever