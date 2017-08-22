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Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, finalde Estonyalı Heiki Nabi'yi 2-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

ANKARA (AA) - Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, altın madalyanın sahibi oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen şampiyonanın 2. gününde milli güreşçi, grekoromen stil 130 kilo finalinde Estonyalı Heiki Nabi ile karşılaştı. Son dünya şampiyonu Rıza, Paris'te de zirveyi yine kimseye bırakmadı.

Milli güreşçi, günün ve grekoromen stilin son müsabakasında Nabi'yi 2-1 yenerek, üst üste 2'nci, toplamda ise 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Muhabir: Halil ibrahim AvŞar

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Dünya Güreş ŞampiyonasıRıza KayaalpSpor
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