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Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, finale çıktı.

Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde

ANKARA (AA) - Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, finale çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonun 2. gününde grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, ilk turu maç yapmadan geçti.

İkinci turda Özbekistanlı Muminjon Abdullaev'i 2-0 yenen milli güreşçi, çeyrek finale kaldı.

Çeyrek finalde Belaruslu Kiryl Hryschanka'yı 3-1'le geçen Rıza, yarı finalde de Kübalı Oscar Pino Hinds'i 2-1 mağlup ederek, adını finale yazdırdı.

İki dünya şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, akşam seansında finalde Estonyalı Heiki Nabi ile altın madalya mücadelesi verecek.

Muhabir: Halil Ibrahim Avsar

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Dünya Güreş ŞampiyonasıFransaGüreşParisRıza KayaalpSpor
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