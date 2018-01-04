Roberto Rosetti: Asıl hedef futbolda adalettir

ANTALYA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Danışmanı ve aynı zamanda FIFA VAR Danışmanı da olan Roberto Rosetti, Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen MHK Kış Semineri'nde VAR ile ilgili sunum yaptı.

Sunumu Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu ile FIFA Onursal Üyesi Şenes Erzik, seminerde yer alan hakemler ve kulüp temsilcileri izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın hakemlik geçmişi nedeniyle kendilerini çok iyi anlayacağını belirten Rosetti, VAR sistemi hakkında, "Bu futbol için bir projedir, hakemler için değildir. Asıl hedef de futbolda adalettir. 20 saniyede bir pozisyon incelenemez. 20 saniye içinde medya vasıtasıyla herkes bir fikir sahibi oluyor ve karar verecek olan kişi de bundan habersiz bir şekilde karar veriyor. Bu proje sadece çok büyük bariz hatalarda hakeme yardım etmek için vardır." ifadelerini kullandı.

Rosetti, VAR sisteminin temel felsefesinin, en az müdahale ile en fazla yarar sağlamak olduğunun altını çizerek, "Biz futbolu berbat etmek istemiyoruz ancak 'skandal' diyebileceğimiz hakem hatalarının önüne de geçmek istiyoruz. VAR tabii ki mükemmel değil, bunu çok iyi biliyoruz ama bazı çok önemli hataların önüne geçebiliriz. Elbette VAR gri alanları kapsamıyor, açık ve bariz hataları kapsıyor. Her şeyin sonunda son kararı yine hakem verecek. Hakem her zaman sahada kararı veren kişi olarak kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Rosetti, VAR'ın, İtalya, Amerikan Futbol Ligi, Brezilya ve Avustralya'da kullanıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye de projenin içerisinde. Şu ana kadar 30'un üzerinde çevrim dışı dediğimiz hakemle iletişim kurulmayan şekilde uygulama kullanıldı. Önümüzdeki hafta da Riva'da amatör maçlarda çevrim içi uygulamaya başlıyoruz. TFF projeye inanıyor. Aynı zamanda daha fazla adaletin olacağına inanıyor. Önümüzdeki Dünya Kupası'nda da FIFA, VAR'ı kullanacak."

Muhabir: Hilmi Sever