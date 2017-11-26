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Rockets'tan peş peşe 4. galibiyet

NBA Batı Konferansı lideri Houston Rockets, New York Knicks'i 117-102 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Rockets'tan peş peşe 4. galibiyet

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks'i 117-102 yenen Houston Rockets, üst üste 4. galibiyetini aldı.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Houston Rockets, all-star oyun kurucusu James Harden'ın 37 sayı ve 10 asistle "double double" yaptığı karşılaşmada, New York Knicks'i 117-102 mağlup etti.

Ev sahibi Rockets'ta Ryan Anderson 17 sayı, 7 ribaunt, Clint Capela 12 sayı, 15 ribaunt, Chris Paul ise 13 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Knicks'te Michael Beasley'nin 30 sayı, 8 ribaunt, Kyle O'Quinn'in 20 sayı, 15 ribaunt ve Courtney Lee 17 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

76ers 8 yıl sonra 130 sayı attı

Philadelphia 76ers, konuk ettiği Orlando Magic'i 130-111 yenerek art arda 3. karşılaşmasını kazandı. 76ers, 2009'un ekim ayından bu yana ilk defa rakip potaya 130 sayı gönderdi.

76ers'ta J.J. Redick 29 sayı, 5 ribaunt ve Dario Saric 21 sayı, 7 ribaunt üretti. Sakatlığı bulunan Ben Simmons yerine ilk 5'te yer alan T.J. McConnell 15 sayı, 13 asist, 7 ribaunt, Joel Embiid de 18 sayı, 14 ribaunt, 6 asistle "double double" yaptı.

Bir dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise birer ribaunt, asist ve top çalmayla oynadı.

Magic'te Elfrid Payton 22 sayı, 9 asist, 8 ribaunt, Aaron Gordon 16 sayı, 9 ribaunt ve Nikola Vucevic 14 sayı, 14 ribauntla mücadele etti.

NBA'e 3 maçla devam edilecek.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

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