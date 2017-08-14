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Rogers Cup'ta şampiyon Zverev

- Tek erkekler finalinde Alman tenisçi Zverev, Federer'i 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu

Rogers Cup'ta şampiyon Zverev


İSTANBUL (AA) - Kanada'nın ev sahipliği yaptığı Rogers Cup'ta Alman tenisçi Alexander Zverev, tek erkekler finalinde İsviçreli Roger Federer'i 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Montreal kentinde sert zeminde düzenlenen Masters 1000 serisi turnuvasının tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Roger Federer ile 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev karşılaştı.

Bir saat 8 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Zverev, turnuvada ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Bu yıl Washington, Münih ve Montpellier'deki turnuvalarda şampiyonluk yaşayan 20 yaşındaki Zverev, Roma'nın ardından Masters 1000 serisinde ikinci kupasını kazandı.

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Alexander ZverevMasters 1000Roger FedererRogers CupTek ErkeklerTenis
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