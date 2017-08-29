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Roma, Schick'i kadrosuna kattı

- Sarı-kırmızılı ekip, Sampdoria'da forma giyen golcü futbolcu Schick'i rekor bonservis bedeliyle renklerine bağladı

Roma, Schick'i kadrosuna kattı


ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Sampdoria’da forma giyen Çek futbolcu Patrik Schick’i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 21 yaşındaki Schick ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, transferin, sarı-kırmızılı kulübe ait bonservis bedeli rekoru kırılarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Schick'in zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığının belirtildiği açıklamada, golcü futbolcu için 5 milyonu hemen verilmek üzere 42 milyon avro ödeneceği kaydedildi.

Geçen sezon Sampdoria'da 35 maça çıkan Schick, 13 gol attı.

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Romaİtalya Serie APatrick SchickSampdoria
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