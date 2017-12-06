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Roma Stadı'na yeşil ışık

- Roma Kulübü Başkanı Pallotta: - "Taraftarlarımız, kulübümüzün geleceği ve Roma kenti için ne anlama geldiğini bildiğim için alınan karardan ötürü çok memnunum"

Roma Stadı'na yeşil ışık

ANKARA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın, yeni stadının inşasının önünde herhangi bir engel kalmadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, belediye ve hükümetten gereken onayların 24 Kasım'da alınması sonrası inşaata ilişkin düzenlemeler hakkında yetkili mercilerle gerçekleştirilen toplantılar da olumlu sonuçlandı.

Açıklamada görüşüne yer verilen Roma Kulübü Başkanı Jim Pallotta, "Taraftarlarımız, kulübümüzün geleceği ve Roma kenti için ne anlama geldiğini bildiğim için alınan karardan ötürü çok memnunum. Onlara, hak ettikleri stadı vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yeni Kolezyum" diye nitelendirilen ve Tor di Valle semtinde yapılması planlanan Roma Stadı, 2014'ün mart ayında projelendirilmişti. Kulübün Roma Belediyesi ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle yapımı uzayan projeye, taraftarların yürüttüğü kampanya sayesinde, bazı değişikliklerin gerçekleşmesi koşuluyla izin verilmişti.




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