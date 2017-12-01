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Roman Neustaedter taraftar desteği bekliyor

Fenerbahçeli futbolcu Neustaedter, "Kasımpaşa maçı çok önemli. Taraftarlardan, bizi desteklemelerini, stada gelip bizim için bağırmalarını istiyoruz. Stat dolu olduğunda bizim için büyüleyici bir atmosfer oluyor." dedi.

Roman Neustaedter taraftar desteği bekliyor

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustaedter, Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazar günü Kasımpaşa ile yapacakları maçta taraftarlardan destek beklediklerini söyledi.

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FB TV'ye açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli takımın Rus savunma oyuncusu Neustaedter, Kasımpaşa karşılaşması öncesi taraftarlara çağrıda bulunarak, "Kasımpaşa maçı çok önemli. Taraftarlardan, bizi desteklemelerini, stada gelip bizim için bağırmalarını istiyoruz. Stat dolu olduğunda bizim için büyüleyici bir atmosfer oluyor. Biz de elimizden geleni yapıp bu maçı kazanacağız." ifadelerini kullandı.

"Son 3 maçımızı çok iyi geçirdik, bize bir öz güven kazandırdı"

Takım olarak çıkışa geçtiklerini belirten Neustaedter, "Son 3 maçımızı çok iyi geçirdik. Bu, bize bir öz güven kazandırdı. Kazandığımız için takımdaki atmosfer çok iyi. Kaybettiğinizde takım içindeki atmosferi kimse görmek istemez. Pozitif düşünüyoruz. O nedenle son 3 maçımızı kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesine değinen Rus oyuncu, rekabetin son haftalara kadar süreceğini vurguladı.

"Türkler futbola çok fanatik ve pozitif anlamda bakıyorlar"

Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılamamasıyla ilgili görüşlerini aktaran Roman Neustaedter, şunları kaydetti:

"Çok iyi futbolcuları var. Bazılarına karşı Almanya’da oynadım. Bazılarıyla da birlikte oynadım. Türkler futbola çok fanatik ve pozitif anlamda bakıyorlar. O turnuvalarda olmaları gerekirdi. İyi oyunculardan kurulu bir takımı var. Ben takım içinde olmadığım için bilmiyorum ama iyi dileklerimi onlara gönderiyorum."

Muhabir: Ercan Doğan

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FenerbahçeRoman NeustaedterSpor
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