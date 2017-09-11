Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Muratbey Uşak Necip Fazıl Kısakürek AB
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi
eFinans’tan e-Fatura Katkısı
eFinans’tan e-Fatura Katkısı

Romanya, Daum ile yolları ayırma kararı aldı

İSTANBUL (AA) - Romanya Futbol Federasyonu, milli takımın Alman teknik direktörü Christoph Daum'un görevine son verme kararı aldıklarını duyurdu.Romanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, teknik komite ile başkan arasında düzenlenen...

Romanya, Daum ile yolları ayırma kararı aldı


İSTANBUL (AA) - Romanya Futbol Federasyonu, milli takımın Alman teknik direktörü Christoph Daum'un görevine son verme kararı aldıklarını duyurdu.

Romanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, teknik komite ile başkan arasında düzenlenen toplantı sonrası 63 yaşındaki teknik adamla yolları ayırma kararı alındığı bildirildi.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesi Romanya Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Daum, 8 resmi maçta iki galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Rusya'da 2018'de yapılacak Dünya Kupası'na gitme şansını kaybeden Romanya, elemelerin bitimine iki maç kala E Grubu'nda 9 puanla 4. sırada bulunuyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Christoph DaumFutbolRomanya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5