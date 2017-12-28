Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Veeam cityscape Stat
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti

Ronaldo 4. kez yılın futbolcusu

2017 Dünya Futbol Ödülleri töreninde yılın futbolcusu ödülünü, Real Madrid'in Portekizli forvet oyuncusu Cristiano Ronaldo aldı.

Ronaldo 4. kez yılın futbolcusu

ANKARA (AA) - 2017 Dünya Futbol Ödülleri töreninde yılın futbolcusu ödülünü, Real Madrid'in Portekizli forvet oyuncusu Cristiano Ronaldo aldı.

Dubai Spor Konseyi, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ve Avrupa Futbol Menajerleri Birliği'nin (EFAA) 2010'dan bu yana organize ettiği Dünya Futbol Ödülleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

2017'de İspanyol kulübü Real Madrid'in formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), İspanya Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Ronaldo, yılın futbolcusu seçildi.

Oylamada Lionel Messi, Paulo Dybala, Gianluigi Buffon, Neymar, Sergio Ramos ve Kylian Mbappe'yi geride bırakan 32 yaşındaki Ronaldo, 2011, 2014 ve 2016'dan sonra 4. kez bu ödüle layık görüldü.

Yılın takımı ödülünü Real Madrid, yılın teknik direktörü ödülünü ise Real Madrid'i çalıştıran Fransız Zinedine Zidane kazandı.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Cristiano RonaldoFutbolGlobe Futbol ÖdülleriReal MadridSporZinedine Zidane
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5