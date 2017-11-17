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Ronaldo forma numarası kadar çocuk istiyor

Real Madrid'in 7 numaralı futbolcusu Ronaldo, "Artık 32, neredeyse 33 yaşındayım. Hayatım sadece futbol değil. 7 çocuk istiyorum." dedi.

Ronaldo forma numarası kadar çocuk istiyor

ANKARA (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Altın Top (Ballon d'Or) ödülü ve çocuk sayısını 7'ye çıkarmak istediğini söyledi.

Fransa basınına konuşan Ronaldo, Real Madrid ve kendisinin bu sezonki performansı ile kişisel hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kariyerinde 4 Altın Top'u bulunan ve bu sezonki ödülün de en iddialı adayı konumundaki Ronaldo, "Bu sezonki Altın Top için hiç endişelenmiyorum çünkü kazanacağımdan eminim. Beşinci kez aynı başarıyı tekrarlamak kariyerim açısından önemli. Gelecek sezonlarda da kazanmak istiyorum ve kariyerimi mümkün olduğunca uzatarak 7 Altın Top ile noktalamayı hedefliyorum. Buna başaracak hırsım var." diye konuştu.

Hafta başında dördüncü kez çocuk sahibi olan Real Madrid'in 7 numaralı oyuncusu, aileye verdiği değerin özellikle son yıllarda arttığını belirterek, "Artık 32, neredeyse 33 yaşındayım. Hayatım sadece futbol değil. 7 çocuk istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ronaldo, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 7 lig maçında 1 gol attı.

Muhabir: Doga Kirmizioglu

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