Ronaldo'dan aldığı cezanın onanmasına tepki

İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, aldığı 5 maçlık cezanın onanmasına tepki gösterdi.

Portekizli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anlaşılmaz bir karar daha. Adaletsizlik asla beni yıkamayacak ve her zamanki gibi daha güçlü döneceğim. Beni destekleyen herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo, takımı Real Madrid'in Barcelona'yı 3-1 yendiği İspanya Süper Kupası ilk maçında, kırmızı kart görmesi ve hakemi itmesi nedeniyle 5 maç ceza almıştı.