Ronaldo'nun gruplarda boşu yok

ANKARA (AA) - HÜSEYİN BURAK DEMİRER - Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, grup aşamasının en skoreri olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-18 sezonunda, "Şampiyonlar Ligi gruplarındaki her maçta gol atan ilk futbolcu" unvanını aldı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en golcü futbolcusu, rakip ağları 9 kez sarsan Cristiano Ronaldo oldu. Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer futbolcusu unvanının sahibi Ronaldo, toplam gol sayısını 114'e yükseltti.

Real Madrid'in H grubundaki rakipleri Tottenham, Borussia Dortmund ve APOEL ile oynadığı 6 maçta da gol atan 32 yaşındaki Ronaldo, bunu başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Portekizli forvet oyuncusunu, 6'şar gol kaydeden Tottenhamlı Harry Kane, Sevillalı Wissam Ben Yedder, Liverpoollu Roberto Firmino, PSG'li Neymar ve Edinson Cavani izledi.

Liverpool'dan Philippe Coutinho ve Mohamed Salah, Porto'dan Vincent Aboubakar ise 5'er golle 3. sırayı paylaştı.

Asist lideri Milner

Grup aşamasının en fazla asist yapan ismi, 5 kezle Liverpool forması giyen James Milner oldu. PSG'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Neymar ise 4 asistle takımının 2. tura yükselmesinde önemli rol oynadı.

Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'nın yanı sıra Roberto Firmino ve Alberto Moreno (Liverpool), Kylian Mbappe (PSG), Eden Hazard (Chelsea), Dries Mertens (Napoli), Kingsley Coman (Bayern Münih), Anthony Martial (Manchester United), Kevin De Bruyne (Manchester City), Gelson Martins (Sporting Lizbon), Marcel Sabitzer (Leipzig) de 3'er asiste imza attı.

En yüksek pas oranı Busquets ve Umtiti'nin

En az 400 isabetli pası bulunan futbolcular hesaba katıldığında, Barcelona'dan Sergio Busquets ve Samuel Umtiti, yüzde 95 ile grupların en yüksek yüzdeyle pas atan oyuncuları oldular. Busquets 527 pasın 502'si, Umtiti ise 433 pasın 410'unda isabet kaydetti.

Sevilla'dan Ever Banega 613 isabetli pas atarak bu alanda zirveye oturdu. Arjantinli orta saha oyuncusunu, 541 pasla PSG'li Marco Verratti izledi.