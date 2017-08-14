Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi Hikmet Eraslan Kuryem
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Ronaldo'ya 'Süper Kupa' cezası

Portekizli futbolcu Ronaldo, takımı Real Madrid'in Barcelona'yı 3-1 yendiği İspanya Süper Kupası ilk maçında, kırmızı kart görmesi ve hakemi itmesi nedeniyle 5 maç ceza aldı.

Ronaldo'ya 'Süper Kupa' cezası

ANKARA (AA) - Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, takımı Real Madrid'in Barcelona'yı 3-1 yendiği İspanya Süper Kupası ilk maçında, kırmızı kart görmesi ve hakemi itmesi nedeniyle 5 maç ceza aldı.

İspanya Futbol Federasyonu'ndan (RFEF) yapılan açıklamaya göre, İspanya Süper Kupası ilk karşılaşmasının 82. dakikasında, ikinci sarıdan kırmızı kart gören Ronaldo'ya, oyundan ihraç edildiği için bir, karar sonrası hakemi ittiği için de 4 maç ceza verildi.

El Clasico'nun 58. dakikasında oyuna dahil olan Ronaldo, 80. dakikada attığı gol sonrası formasını çıkardığı, 82. dakikada ise ceza alanında rakibiyle girdiği ikili mücadele sırasında kendini yere bıraktığı gerekçesiyle sarı kart görmüştü.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Cristiano RonaldoReal MadridSpor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5