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Rooney'den Premier Lig'de ikinci dalya

İngiliz futbolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olan Wayne Rooney, Premier Lig kariyerinde 200 gole ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Rooney'den Premier Lig'de ikinci dalya

İSTANBUL (AA) - İngiliz futbolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olan Wayne Rooney, Premier Lig kariyerinde 200 gole ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Manchester United'ın 13 yıl formasını giydikten sonra eski takımı Everton'a dönen Rooney, Manchester City deplasmanında attığı golle 2002-2003 sezonundan bu yana 462 maçta forma giydiği Premier Lig'de ikinci kez dalya yaptı.

Rooney, İngiliz futbolunun efsane isimlerinden biri olan Alan Shearer'dan sonra 200 gole ulaşan ikinci oyuncu oldu. 1988-2006 yılları arasında üç İngiliz ekibinde forma giyen Shearer, 441 karşılaşmada 260 gol atmıştı.

31 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'deki 50'nci, 150'nci ve 200'üncü gollerini Manchester City'ye attı. Rooney, 50'nci golünü 2006 yılında, 150'nci golünü 2012 yılında, 200. golünü de dün Manchester ekibinin filelerine göndererek ilginç bir istatistiğin sahibi oldu.

Muhabir: Yunus Kaymaz

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