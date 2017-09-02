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Rossi hastaneden taburcu oldu

- Kaza geçiren Rossi, ameliyat edildiği hastaneden taburcu edildi

Rossi hastaneden taburcu oldu

ROMA (AA) – İtalyanların dünyaca ünlü MotoGP pilotu Valentino Rossi taburcu edildi.

Rossi'nin kulübü Movistar Yamaha'dan yapılan açıklamada, önceki gün geçirdiği kazada sağ bacağında kırıklar tespit edilen ve Ancona kentindeki Universitaria Ospedali Riuniti hastanesinde ameliyat edilen 38 yaşındaki pilotun taburcu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Rossi’nin operasyonun ardından geceyi iyi geçirdiği ve taburcu olduktan sonra tedavisine evinde devam edileceği belirtildi.

Rossi'nin sözlerine de yer verilen kulüp açıklamasında, "İyi bir akşam geçirdim. Sabah doktorlarım beni ziyaret ederek, evime gitmeme izin verdiler. En kısa zamanda, rehabilitasyon sürecine başlayacağım ve vücudumun buna vereceği tepkiye göre kararımı vereceğim." ifadelerini kullandı.

Rossi, kendisine kaza sonrası ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri ve ameliyatını gerçekleştiren doktorlara da teşekkür etti.

Valentino Rossi’yi ameliyat eden doktorlardan Raffele Pascarella, şampiyon motosikletçinin pistlere geri dönüş için 30-40 günlük bir süreye ihtiyacı olacağını söyledi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, ünlü pilotun, ekim ayı ortalarında takımına dönebileceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
ItalyaMotoGPValentino Rossi
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