Rumen profesör Karadeniz'de

KASTAMONU (AA) - Denizde hareket halindeki sporcuların fizyolojik ve psikolojik değişimlerini araştırmak için yürütülen "Tekli Kayık ile Karadeniz Turu Projesi"nde görev alan Rumen profesör Chirazi Marian, Kastamonu'nun Abana ilçesine ulaştı.

Liman mevkisindeki sahilden karaya çıkan 51 yaşındaki Marian, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Romanya'nın İaşi şehrindeki Alexandru Ioan Cuza Üniversitesinin Beden Eğitimi ve Spor Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptığını belirtti.

Efor durumundaki sporcuların denizde fizyolojik ve psikolojik durumlarını incelemek için kürek çektiğini anlatan Marian, proje ile ilgili şu bilgileri aktardı:

"Fakülte olarak denizde hareket halindeki bir sporcu üzerinde iklimsel ve denizdeki değişiminin fizyolojik ve psikolojik etkilerinin incelenmesi için bir proje hazırladık. Projenin uygulama etabı için kano ile Karadeniz turuna çıktım. 14 Temmuz'da Romanya'nın liman kenti Köstence'den deniz yolculuğuna başladım. Günde ortalama 60 ila 80 kilometre kürek çekip, kıyıya yakın bir şekilde ilerledim ve Türkiye'ye ulaştım. Şu an yolculuğumda 850 kilometreyi geride bıraktım. Yolculuğum esnasında hiçbir sorun yaşamadım, oldukça iyimser bir şekilde turuma devam ediyorum."

Prof. Dr. Marian, daha önce eğlence amaçlı yaptığı kano sporunu, önemli bir projeyle devam ettirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, sahil boyunca sürdüreceği yolculuğunda, yaklaşık 4 bin kilometre yol yaptıktan sonra Romanya'ya ulaşmayı hedeflediğini kaydetti.

- Karadeniz kıyılarını kayık ile geçme rekorunu da kıracak

Projenin tamamlanmasıyla Karadeniz kıyılarını kayık ile geçme rekorunu da kıracağını söyleyen Marian, bunun kendisi için mutluluk ve heyecan verici bir durum olduğunu vurguladı.

Türkiye'de, sahilde mola verdiği noktalarda yakın ilgiyle karşılandığını anlatan Marian, şunları kaydetti:

"Seyir halinde kafam oldukça rahat, yolculuğumda kendi can güvenliğime dikkat edip kürek çekiyorum. Özellikle Türkiye'de beni çok yakın ilgiyle karşıladılar, burada çok güzel anılarım oldu. Şimdilik önemli bir sorun yaşamadım, umuyorum bir aksilik olmadan projemizin uygulama etabını bitireceğim. Kayığımda glukometre, tansiyon ölçme aleti, oksimetre, termometre, anemometre ve kayıt kamerası gibi izleme ekipmanları mevcut. Ayrıca, takip ettiğim yol güzergahı Küresel Yer Belirleme Sistemi (GPS) ile kaydedilecek ve daha sonra rota sistemiyle izlenecek. Bu verilerle kayık ile en uzun Karadeniz yolculuğunu yapan sporcu olarak bu başarımı onaylatacağım."