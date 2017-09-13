Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Koza Holding riva Yılmaz İnşaat
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira

Rusya Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalde

Rusya, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Yunanistan'ı 74-69 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Rusya Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalde

İSTANBUL (AA) - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Yunanistan'ı 74-69 mağlup eden Rusya, yarı finale yükseldi.

Rusya, yarı finalde İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Rusya, Mozgov'un pota altındaki etkili oyunuyla 5. dakikayı 13-9 önde geçti. Ardından 6-0'lık seri yakalayan Yunanistan, Printezis'in sayılarıyla 7. dakikada skoru lehine çevirdi: 15-13. Yunanistan, skor üretmekte zorlanan Rusya karşısında Calathes, Papanikolaou, Printezis ve Bourousis'in kazandırdığı sayılarla ilk periyodu 24-17 üstün kapattı.

Rusya, ikinci çeyreğe Fridzon'un 3 sayılık isabetiyle başladı: 24-20. Ardından arka arkaya top kayıpları yapan rakibi karşısında Printezis, Calathes ve Sloukas ile bulduğu basketlerle oyunun kontrolünü tamamen eline alan Yunanistan, 9-0'lık seri yaparak 15. dakikada farkı 13 sayıya (35-22) çıkardı. Yunanistan, kalan bölümde Khvostov, Mozgov, Fridzon ve Dmitrii Kulagin ile skor üreten Rusya karşısında ilk yarıyı 37-31 önde tamamladı.

Yunanistan, Printezis, Bourousis ve Sloukas'ın kazandırdığı sayılarla farkı açtı ve 24. dakikada skoru 47-36'ya taşıdı. Ardından iki takım da sert savunma uygulamaya başladı. Rusya, periyot boyunca etkili bir performans sergileyen Shved'in çeyreğin bitimine 22 saniye kala pota altından kaydettiği sayılarla skorda dengeyi sağladı: 51-51. Yunanistan, Bourousis'in son saniyede kaydettiği basketle final periyoduna 53-51 önde girdi.

Son periyot büyük bir çekişmeye sahne oldu. Rusya, Shved'in serbest atış çizgisinden attığı sayılarla 31. dakikada skor üstünlüğünü eline geçirdi: 53-55. Yunanistan'da Calathes'in sayılarına Shved, Vorontsevich, Fridzon ve Mozgov ile karşılık veren Rusya, 34. dakikada 6 sayılık fark elde etti: 59-65. Oyuna ortak olmaya çalışan Yunanistan, Bourousis'in serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarla 38. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 66-68. Calathes ve Sloukas ile dış atışlardan isabet bulamayan Yunanistan karşısında Rusya, bitime 18 saniye kala Fridzon'un serbest atıştan kazandırdığı sayıyla skoru 72-66'ya getirdi. Ardından Yunanistan, Calathes'in 3 sayı çizgisinin gerisinde attığı basketle farkı 3 sayıya indirse de aldığı fauller sonrasında serbest atış çizgisinden sayılar bulan Rusya, karşılaşmadan 74-69 galip ayrıldı.

Rusya'da 26 sayı kaydeden Aleksei Shved, karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti.

Muhabir: Emre Doğan

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Spor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5