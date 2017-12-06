Rusya Kış Olimpiyatları'ndan men edildi

LOZAN (AA) - Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya'yı 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men etti.

İsviçre'nin Lozan kentindeki IOC İcra Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'ndan men edildiği duyuruldu.

Açıklamada, doping testleri temiz çıkan Rus atletlerin ise 2018 Kış Olimpiyatları'na bağımsız olarak katılmasına izin verildiği belirtildi.

Rus atletlerin, 2018 Kış Olimpiyatları'nda "Rusya'dan katılan olimpik atlet" adıyla mücadele edeceği ifade edildi.

Rus yetkililerden tepki

Rus yetkililer, Rusya'nın, 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men edilmesine yönelik karara "sert" tepki gösterdi.

Rus yetkililer, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC), Rusya'yı 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men edilmesine ve doping testleri temiz çıkan Rus atletlerin bağımsız olarak oyunlarda mücadele etmesine yönelik kararını değerlendirdi.

Rusya Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Duma Milletvekili İgor Lebedev, IOC tarafından verilen kararın güçlü bir devlet konumundaki Rusya için “aşağılayıcı” olduğunu savundu.

Rusya’nın PyeongChang Kış Olimpiyatları'na katılmayı boykot etmesi gerektiğine işaret eden Lebedev, “Bu noktada verilecek en iyi karar olimpiyatları boykot etmektir. Böylece Rusya’nın gücünü gösterebiliriz. Olimpiyatlara katılmamız ise zayıflık belirtisi olacaktır.” dedi.

Rusya Olimpiyat Komitesi Başkanı Aleksandr Jukov ise Rus atletlerin son iki yıldır uluslararası kurumlar tarafından doping kullanımına ilişkin gözlem altında tutulduklarını belirterek, “Tüm bu gözlem süresince Rus atletlerin doping kullanmadıkları görülmüştür ve Rus atletlerin bu dönemde aldıkları tüm başarılar da dürüstçe alınmıştır.” diye konuştu.

Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Yayın Şirketi (VGTRK) tarafından yapılan açıklamada da Rus takımının yer almaması halinde Rusya’da olimpiyatlara dair yayın yapılmayacağını açıkladı.

Muhabir: Fatih Erel,Emre Gürkan Abay