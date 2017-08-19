Rüzgar sörfü liginde son ayak heyecanı sürüyor





İZMİR (AA) - Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi'nin 4. ve son ayağı olan Türkiye Slalom Şampiyonası, Çeşme Alaçatı'da sürüyor.

Türkiye Yelken Federasyonu ile İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi koordinasyonunda, Dikili Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, Çeşme Belediyesi ve Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın final yarışlarına katılan 95 sporcu, hem Türkiye şampiyonluğu hem de Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi'nde dereceye girmek için yarışıyor.

Çeşme Alaçatı'da Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübünde düzenlenen şampiyonada, başhakem Abdurrahman Zeki Leblebici, dün her kategoride ikişer yarış yapıldığını, bugün ise 12-14 knot rüzgarla üçer yarış tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Organizasyon, yarın yapılacak son yarışların ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.