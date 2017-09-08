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Rybalka, Demir Grup Sivasspor'da

- Kırmızı-beyazlı kulüp, Ukraynalı orta saha oyuncusunu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosunu kattı

Rybalka, Demir Grup Sivasspor'da


SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Ukraynalı futbolcu Sergiy Rybalka ile resmi sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, son olarak Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev forması giyen orta saha oyuncusu Rybalka'yla, kulüp başkan vekili Erdal Sarılar'ın da katıldığı törenle 1 yıllık kiralık mukavele imzalandı.

Futbola Arsenal Kharkiv'de başlayan 27 yaşındaki Sergiy Rybalka, burada çeşitli yaş kategorilerinde forma terlettikten sonra Dinamo Kiev'in altyapısına geçti. 2013 yılında Çekya Ligi ekiplerinden Slovan Liberec'e kiralık olarak giden Rybalka, 2014'te döndüğü Kiev ekibinde A takıma yükselerek forma giymeye başladı. Rybalka, 9 kez de Ukrayna Milli Takımı'nın formasını giydi.

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FutbolSergiy RybalkaSivassporSüperligTransfer
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