Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

TOKAT (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Ülkenin ve bölgenin ekonomik problemlerini çözmezseniz, sosyal problemlerini çözmezseniz, eğer adalet tam manası ile sağlanamıyorsa, eğer siz orada yaşayan insanların psikolojik durumlarını dikkate almazsanız terörü önleyemezsiniz." dedi.

Karamollaoğlu, 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen Saadet Partisi Tokat İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Zor bir dönemde kongre yaptıklarını belirten Karamollaoğlu, "Önümüzde seçimler var. Seçimlere 2 yıldan daha az zaman kaldı. Önce mahalli seçimler var, daha sonra ise genel seçimler yapılacak. Türkiye doğrudan doğruya kendi Cumhurbaşkanını seçecek." diye konuştu.

Terörle mutlaka mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Kaç tane şehit verdik, kaç tane terörist öldürdük?' Bunları her gün televizyonlardan ilan ederek, terör önlenemez. Elbette silahla saldırana sizde silahla karşılık verirsiniz. Ülkenin ve bölgenin ekonomik problemlerini çözmezseniz, sosyal problemlerini çözmezseniz, eğer adalet tam manası ile sağlanamıyorsa, eğer siz orada yaşayan insanların psikolojik durumlarını dikkate almazsanız terörü önleyemezsiniz. Dünyanın hiçbir yerinde önlenemedi."

Tek liste ile gidilen kongrede Bilal Metehan Aydın il başkanlığına seçildi.