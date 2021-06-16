Modern çağın getirdiği dijitalleşme ile birçok işimizi oturduğumuz yerden tek tuşla halledebilir hale geldik. Hareketsiz yaşamın, insan vücudu üzerinde çok sayıda olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu etkilerden kurtulmak ve vücudumuzu en sağlıklı şekilde tutabilmek için spor yapmalıyız. Spor salonunda ya da açık havada spor yaparken, bazı konulara dikkat etmezsek, sağlık için yapmış olduğumuz spor bizim daha ciddi sakatlıklarla karşılaşmamıza neden olabilir.



“ Sağlık için spor, spor için dikkat şart” diyerek sözlerine başlayan Therapy Sport Center Fizik Tedavi Merkezi’nden Uzman Fizyoterapist Leyla Altıntaş, s pora başlamadan önce dikkat edilmesi gereken 8 temel kural hakkında şunları kaydetti:

1-Spora başlamadan önce, mutlaka sağlık kontrolünden geçmeliyiz. Kardiyovasküler olarak yapacağımız spora, uygun olup olmadığımızı bir uzmana danışmalıyız.

2-Yaşımıza ve kilomuza uygun spor seçmeliyiz. 20-30 yaş aralığında daha yoğun antrenmanlar yapılabilirken, 40 yaş üzerinde antrenmanların yoğunluğu azaltılmalıdır.



3-Spor yaparken vücudumuza doğru dinlenme zamanlarını tanımalıyız. Bu sebeple, antrenmanların sıklığını vücudu aşırı strese sokmayacak şekilde ayarlamalıyız. Haftada 3 gün antrenman yapmak sağlık için yeterlidir, eğer hedef profesyonel olarak çalışmak ise, bu süre yaşa da bağlı olarak 5 güne çıkarılabilir.

4-Spor yaparken zemin ve uygun ekipman seçimi çok önemlidir. Kıyafetler ne çok bol, ne de hareketimizi engelleyecek kadar dar olmamalıdır. Teri kolaylıkla dışarı atabilecek özellikte olmalıdır ve vücudun nefes almasını engellememelidir. Ayakkabı seçimine özellikle dikkat edilmelidir, ayak tabanı tam desteklemeli, ayağı iyice kavramalı ve sert yüzeylerde darbe emici özelliği olmalıdır.



5-Spor öncesi ve sonrası beslenmeye dikkat edilmelidir. Spordan en az 1,5 saat önce yemek yenmiş olmalı, çok boş ya da çok dolu mide ile spor yapılmamalıdır. Alınan karbonhidrat ve protein miktarlarına dikkat edilmelidir.

6-Spor esnasında ve sonrasında, terlemeyle vücudumuzda sıvı ve elektrolit kaybı yaşanmaktadır. Bu nedenle spor esnasında ve sonrasında, yeterli miktarda su tüketilmelidir. Su tüketiminde dikkat edilmesi gereken suyun hızlıca değil, yavaş yavaş içilmesidir.

7-Spora başlamadan önce mutlaka ısınma hareketleri yapılmalıdır. Örneğin yapacağınız 10 dakikalık hafif tempoda koşu ve arkasından kol ve bacak kaslarınıza esnetme hareketleriyle, hem kalp hem de kas sağlığınızı koruyabilirsiniz.

8-Sporu bitirdikten sonra da, soğuma amaçlı dinamik esneme hareketleriyle kaslarda biriken laktik asit dediğimiz ve kas yorgunluklarına neden olan maddenin vücuttan daha kolay atılmasını sağlayabiliriz.