Sağlıklı yaşam tutkunları bu fuarda buluşuyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen, sporseverlere adeta şölen yaşatacak olan fuar kapsamında Türkiye ve Dünya çapında alanında isim yapan önemli isimler Anfaş Expo Center’da Antalyalı sporseverlerle bir araya geliyor. Festival havasında gerçekleşecek 7’den 70’e tüm yaş gruplarının katılabileceği organizasyon çok geniş bir kitleye hitap ediyor.



Expo Center’de Spor Şöleni



Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek paket programlar içerisinde pilates, detox pilates, pilates fascia, body sculpture, hatha yoga, yin yoga, kangoo power, core training-stabilization, bisiklet, zumba, jumping fitness, climbing wall, step programları, terapi ve çok sayıda branşı kapsayan aktiviteler yer alıyor.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası ANFAŞ Spor Turkey ev sahipliğinde fuar ile eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Alanında dünyaca ünlü isimler Antalya’lı spor tutkunları ile bir arada olacak. Sağlıklı yaşam tutkunlarını cezbetmeye hazırlanan fuarda birbirinden renkli aktiviteler , sporun hemen her dalından etkinlikler ve paket programlar hazırlandı.



Spor Turkey çocuklara da şölen yaşatacak!



Dünya çapında tanınan birbirinden başarılı sporcular, sağlıklı beslenme uzmanları Antalya’da bir arada oluyor. Minik sporcuların unutulmadığı Spor Turkey’de çocuklara yönelik renkli aktiviteler de hazırlandı. Çocukların keyifle yer alacağı etkinlikte trafik eğitimi, spor bilinci ve sağlık konularında pek çok program bulunuyor. Öğretici trafik eğitimleri, çocuk akrobasisi gibi birçok etkinlik yer alıyor.



Doğru Yerde Doğru Hedef Kitleye Ulaşın!



Elverişli iklimi, konumu ve 50’si uluslararası 500’ü ulusal olmak üzere yılda 550 profesyonel spor organizasyonuyla sporun merkezi Antalya’da organize edilen ANFAŞ Spor Turkey , katılımcılarına doğru yerde doğru hedef kitleye ulaşma imkanı da sunuyor.



Sektörün Tüm Paydaşları Bir Arada!



Fuarda ayrıca spor ekipman ve donanımlarından sporcu sağlığına , sporcu performans ürünlerinden anti aginge , spor giyim ve aksesuarlarından beslenme ve gıda takviyelerine ,outdoor ve doğa sporlarından sektörel eğitim-programlarına ,sağlık ve fitness kulüplerinden spa&welness merkezlerine kadar tüm katılımcılar buluşuyor. Fuarda Hardline, Organik Satın Al gıda takviyeleri; Esjim ve İnter Spor Spor ekipmanları, Can Spor; İlya Tekstil, KochmannTekstil , Kangoo Jumps ve pek çok firma yer alıyor.



‘Aspendos Yılı ’ koşusu!



Antalya’da 23-31 Mart 2019 tarihleri arasında 5.kez düzenlenmekte olan ‘Future Fashion Faces World Profesyonel Modellik Yarışması’na katılan ve dünya genelinde yaklaşık 32 farklı ülkeyi temsilen (Ukrayna, Portekiz, Hindistan, Litvanya, Özbekistan, Kenya, Tanzanya, Gürcistan, Cezayir, Tayland, Mozambik, Kamerun ve Estonya gibi ülkelerden) katılan güzeller, Türkiye triatlon şampiyonluğu ve sağlıklı yaşamıyla dikkat çeken ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ile birlikte 24 Mart Pazar günü, sağlıklı yaşam koşusu gerçekleştirecekler. Koşu ‘Aspendos Yılı’ konusuna dikkat çekmek üzere yapılacak.

